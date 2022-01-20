Milli triatletler, çalışmalarına İspanya'da devam ediyor

Türkiye Triatlon Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan milli triatletler Enes Kızılcık ve Gültiğin Er, İspanya'da çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2022 sezonu için İspanya'da çalışan Gültiğin Er'e Enes Kızılcık'ın da dahil olduğu belirtildi.

San Vicente'deki Alicante Üniversitesinin takımıyla antrenmanlarını sürdüren iki sporcuya, 16 Ocak'tan bu yana bilimsel performans testlerinin uygulandığı aktarıldı.

Gültiğin ve Enes'in, milli takım antrenörleri Roberto Cejuela, Vicent Beltran ve Zekeriya Yücetürk gözetiminde 3 aylık yoğun kamp dönemi geçireceği, daha sonra İspanya'daki Akdeniz Şampiyonası ile 16-17 Nisan'da Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'nda mücadele edeceği kaydedildi.