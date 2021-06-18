Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da bölgesel yarışa katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da bölgesel yarışa katılacak

Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da bölgesel yarışa katılacak
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Milli triatlet Gültiğin Er, yarın İspanya'da yapılacak bölgesel yarış A Coruna'da mücadele edecek.

Milli triatlet Gültiğin Er, yarın İspanya'da yapılacak bölgesel yarış A Coruna'da mücadele edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'da triatlon yarışlarının lig sistemi ile yapıldığını belirtilerek, Gültiğin'in bir üst lige yükselmek için yarışacağı aktarıldı.

A Coruna'da yarın akşam koşulacak yarışın sonuçlarının bireysel olarak değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Slovenya'ya 72-47 yenildi.
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Slovenya'ya 72-47 yenildi.
Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da bölgesel yarışa katılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 18:53:05. #1.13#

title