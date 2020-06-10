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Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar

- Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar Korona virüs salgını dolayısıyla 2.5 aydır antrenman yapamayan milli trambolinciler, çalışmalarına yeniden başladı Milli trambolinciler, olimpiyatlarda derece elde etmek istiyor Korona virüs salgını dolayısıyla 2.

10.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:18

- Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar

Korona virüs salgını dolayısıyla 2.5 aydır antrenman yapamayan milli trambolinciler, çalışmalarına yeniden başladı

Milli trambolinciler, olimpiyatlarda derece elde etmek istiyor

MERSİN - Korona virüs salgını dolayısıyla 2.5 aydır antrenman yapamayan milli trambolinciler, çalışmalarına yeniden başladı. Günde çift idman yaparak 2.5 aylık kayıplarını kapatmaya çalışan sporcular, olimpiyatlarda derece elde etmek istiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını dolayısıyla, Türkiye'deki spor salonları da uzun süre kapalı kalmıştı. Bir süre önce milli sporculara özel izin çıkmış ve cimnastikçiler de antrenmanlara başladı. Mersin Cimnastik Salonu'nda günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdüren milli trambolinciler, 2.5 aylık kayıplarını kapatmaya çalışıyor. Antrenörler Kenan Akdemir ve Kadir Akdemir liderliğinde idmanlara yeniden start veren sporcular, önce 2021 yılında yapılacak Avrupa şampiyonasında, ardından da 2024 Paris Olimpiyatları'nda derece elde etmek istiyor.

"Şimdi Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz"

Çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve milli takım antrenörü Kenan Akdemir, korona virüsten dolayı 2.5 aydır antrenman yapamadıklarını söyledi. Geçen hafta kısıtlı sporcularla idmanlara başladıklarını kaydeden Akdemir, "Sporcularımız uzun süredir antrenman yapmadıkları için çalışmalarımızı şu anda hafif düzeyde yapıyoruz. Çünkü uzun aradan sonra toparlanma sürecimizi tamamlamamız gerekiyor. Trambolin branşında 15-16 sporcumuz var. Bunun 5 tanesi milli takım sporcusu. Ulusal ve uluslararası arenalarda boy gösteriyoruz. Antrenmanlara başlayan 2 sporcumuz 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyordu. Maalesef bir yıl ertelendiği için şimdi oraya hazırlanıyorlar" dedi.

"Avrupa şampiyonasında ülkemizi kürsüde temsil etmek istiyoruz"

Mersinli trambolin sporcularının Türkiye'de birçok dereceleri olduğunu vurgulayan Akdemir, "Bizim amacımız mevcut Türkiye'deki yarışmalar değil uluslararası arenalardaki yarışmalarda bir derece elde etmektir. Bunlar Avrupa ve dünya şampiyonaları, dünya kupaları, olimpiyatlar gibi alanlarda başarı elde etmek istiyoruz. Onun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen yıl Japonya'da yapılan dünya şampiyonasında çok küçük bir farkla final şansımızı kaçırdık. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi kürsüde temsil etmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız da o doğrultuda gidiyor. Bir aksaklık çıkmasa başarı elde ederiz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"8 yıllık periyodumuzu 2024 Paris Olimpiyatları'na göre ayarladık"

Asıl hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğuna vurgu yapan Kenan Akdemir, "Çünkü sporcularımızın yaşı oraya tutuyor. Biz 8 yıllık periyodumuzu Paris Olimpiyatları'na göre ayarladık ve ona göre antrenman modelimizi götürüyoruz. Şu süreçte o programda birkaç aksaklık oldu ama onu antrenman programımızı değiştirerek yine aynı seviyeye getiririz diye düşünüyorum. Çok çalışarak Paris Olimpiyatları'nda yerimizi almak istiyoruz. Tabii bunu bunu söylemek kolay geliyor fakat bizim branşımız biraz farklı. Dünyada sadece 16 sporcu olimpiyatlara katılabiliyor. Sayı çok az olduğu için diğer sporculardan farklı olabilmemiz, disiplinli çalışmamız gerekiyor. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Topçu: "Olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum"

Milli sporcu 16 yaşındaki Baran Topçu ise 2014 yılından beri bu sporu yaptığını dile getirdi. Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle trambolin sporuna başladığını vurgulayan Topçu, "Başladığım günden beri ara vermeden devam ediyoruz. Bugüne kadar Türkiye şampiyonalarında, turnuvalarda şampiyonluklarım, ikinciliklerim, üçüncülüklerim var. Uluslararası turnuvalarda derecelerim var. Dünya şampiyonasında 11. oldum. 2.5 ay sonra antrenmanlara başladık. Çok özlemişim ama başlangıçta çok zorlandım. Her antrenman başında koşuyoruz. Koştuktan sonra yürüyemiyordum. Çünkü evde kalmaktan hamlamışım. Bu sene Avrupa şampiyonası vardı, oraya gitmeyi hedefliyorduk ama ertelendi. Şimdi artık önümüzdeki yıl yapılacak şampiyonaya hazırlanıyoruz. Orada derece yapmayı hedefliyorum. Ondan sonra da 2024'deki olimpiyatlara katılmak istiyorum. Tabii olimpiyatlarda da şampiyonluk hedefim var" şeklinde konuştu.

Yağmur: "İlk hedefim Avrupa şampiyonasında derece kazanmak"

Bir başka milli sporcu 18 yaşındaki Emre Yağmur da bu spora artistik cimnastikle başladığını kaydetti. 2014 yılında trambolin cimnastiğe geçtiğini vurgulayan Yağmur, "6 yıldır bu branşta mücadele ediyorum. 2.5 aydır çalışma yapamıyorduk. Yeni başladık ve biraz zorlanıyoruz. En kısa sürede eski durumumuza döneceğimizi düşünüyorum. Bu yıl yapılacak Avrupa şampiyonası zaten 2021'e ertelendi. İlk hedefim; oraya takımla gidip, derece kazanmak. Daha sonra uzun süredir hedef koyduğumuz 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alıp, orada şampiyon olmak istiyorum" dedi.

Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar

Kaynak: İHA

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