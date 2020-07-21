HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Milli tohum "Hüseyinbey" ile buğday verim rekoru kırıldı

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Vehbi Eser, Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen yerli ve milli "Hüseyinbey" tohumunun ekildiği buğday tarlasından bir dekardan 1730 kilogram verim alındığını belirterek, "Türkiye tarihinde ilk...

Milli tohum
21.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:18

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Vehbi Eser, Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen yerli ve milli "Hüseyinbey" tohumunun ekildiği buğday tarlasından bir dekardan 1730 kilogram verim alındığını belirterek, "Türkiye tarihinde ilk defa bir dekardan 1730 kilogramlık verim alındı." dedi.

Merkezi İstanbul'da bulunan bir firma tarafından anaç tohumları Trakya bölgesinde üretilen ve Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde geliştirilen "Hüseyinbey" tohumu, ülke şartlarına uygunluğu, yüksek verim kapasitesi ve yerlilik özelliğiyle çiftçiler için önemli bir alternatif oldu.

İki yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde üreticiler tarafından tercih edilen yerli tohum çeşidinin Çorum'da ekildiği buğday tarlasından alınan verim, hem üreticileri hem de bitki ıslahçılarının yüzünü güldürdü.

Alaca ilçesinde çiftçilik yapan Orhan Arslan'ın yaklaşık 40 dönümlük arazisine ektiği Hüseyinbey tohumundan biçerdöver ile gerçekleştirilen hasatta, dekar başına 1730 kilogram ürün alındı.

"Türk ıslahçılarının dünyada söz sahibi olacağını düşünüyorum"

Tarladaki hasada katılan Vehbi Eser, AA muhabirine, yerli ve milli Hüseyinbey çeşidinin yüksek verimi, hastalıklara ve kötü çevre şartları ile özellikle Türkiye'de çok fazla bilinmeyen kök ve kök boğazı hastalıklarına karşı dayanıklılığıyla dikkati çektiğini söyledi.

"Hüseyinbey" tohumunun yıllardır Türk ıslahçılarının bir ton sınırını geçme hedefinin sonuna geldiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Eser, "Daha önce yerli ve milli bir çeşit, Hüseyinbey, ülkemizde, çiftçi şartlarında 1200 kilogram ile en yüksek verim alma rekorunu kırmıştı. Birçok bölgemizden 1 tonun üzerinde verim alındı." dedi.

Bugünün gurur günleri olduğuna işaret eden Eser, şöyle devam etti:

"Çok mutluyuz. Bunu bize bahşeden Allah'a hamdederiz. Bugün Türk ıslahçısının başarısının tescillendiği gündür. Türkiye tarihinde ilk defa bir dekardan 1730 kilogramlık verim alındı. Ülkeye, Türk milletine ve Türk çiftçisine hayırlı olsun. İnşallah bu çeşitten daha yüksek verimli modeller yakın zamanda ıslahçılarımızın yerli ve milli imkanlarıyla gelecektir. Bundan sonra Türk ıslahçılarının dünyada söz sahibi olacağını düşünüyorum. Bu verimle bu tescillendi. Çiftçilerin, yetkililerin herkesin yerli ve milli tohumumuza sahip çıkmasını bekliyoruz."

Eser, dünyada ise dekar başına alınan en yüksek veriminin 1739 kilogram ile Yeni Zelandalı bir çiftçiye ait olduğunu kaydetti.

"Dünya rekoruna yaklaştık"

Çiftçi Orhan Arslan da ilk defa iki yıl önce deneme amacıyla 7 dönümlük alanda ektiği Hüseyinbey'in veriminden çok memnun kaldığı için geçen sene de yerli tohumu kullanarak 40 dönümlük tarlasına ekim yaptığını anlattı.

Geçen yılki hasatta dekar başına 1050 kilogram verim aldığını, bu yıl ise rekor verim elde ettiğini dile getiren Arslan, "Bu yıl güzel iklim şartlarının yanında biz de ürüne daha iyi bakım yaptık. Dönüm başına 1730 kilogram verim, Türkiye rekorudur. Dünya rekoruna yaklaştık. Bundan sonra daha iyisi çıkana kadar Hüseyinbey'den şaşmam. Herkese de tavsiye ederim. Her zaman yerli ve milliden yanayız. Artık Ukrayna, Hollanda, İsrail, Romanya'dan niye tohum alalım?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı Dünya
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı Güncel
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı 3. Sayfa
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni bu varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni bu varilin içerisinden çıktı! Özel aparatlar kullanıldı
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Muğla Avrupa Ayasofya
Şu an buradasınız: Milli tohum "Hüseyinbey" ile buğday verim rekoru kırıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 11:18:29. #1.15#
title