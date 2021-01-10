Tenis: ITF W15 Antalya

Antalya'da düzenlenen ITF W15 Antalya tenis turnuvasında İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen ITF W15 Antalya tenis turnuvasında İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyon oldu.

Toplamda 15 bin dolar ödüllü turnuvanın 1 saat 14 dakika süren final karşılaşmasında, Öz ve Anıl çifti, 4 numaralı seri başı İtalyan tandemi Federica Arcidiacono ve Aurora Zantedeschi ile mücadele etti.

Karşılaşmayı 6-2, 3-6, 10-6'lık setlerle 2-1 kazanan İpek Öz ve Cemre Anıl ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Çiftlerde İpek Öz'ün 7, Cemre Anıl'ın ise 5 ITF şampiyonluğu bulunurken, senenin ilk turnuvasında elde ettikleri bu zafer ikilinin beraber ilk şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş