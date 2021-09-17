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Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, Bakü'de şampiyon oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, Bakü'de şampiyon oldu

Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Junior Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçiler Deniz Gürsoy ve Toprak Avcıbaşı, ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Junior Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen turnuvaya katılan Antalya Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ve Mersin TOHM sporcusu Toprak Avcıbaşı çiftler kategorisinde Rus ve Ukraynalı rakiplerini 2-6, 6-3 ve 10-8 yenerek şampiyon oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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