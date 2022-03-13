Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta katıldığı turnuvayı çifterde 2. tamamladı
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta düzenlenen M15 Magic Hotel Tours Turnuvası'nda oynadığı çiftler finalini 2-1 kaybetti.
Milli tenisçi Yankı Erel, Tunus'ta düzenlenen M15 Magic Hotel Tours Turnuvası'nda oynadığı çiftler finalini 2-1 kaybetti.
Yankı ile Fildişi Sahilli takım arkadaşı Eliakim Coulibaly, Munastır kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, Robin Bertrand (Fransa)-Jarno Jans (Hollanda) çiftiyle karşılaştı.
Yankı-Coulibaly ikilisi, çiftler final maçını 6-4, 1-6 ve 10-6'lık setlerle 2-1 kaybetti.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor