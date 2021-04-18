Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'da birinci oldu
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Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'da birinci oldu

Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'da birinci oldu
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen M15 Grand Palace Kupa'sında birincilik elde etti.

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Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen M15 Grand Palace Kupa'sında birincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yankı Erel M15 Grand Palace Cup'ta finale kadar set kaybı yaşamadan gelen ev sahibi ülkeden 5 numaralı seri başı Savriyan Danilov'u 6-1, 6-4 yenerek ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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