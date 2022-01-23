Milli tenisçi Togan Tokaç, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda ikinci turda - Haberler Spor
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Milli tenisçi Togan Tokaç, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda ikinci turda

Milli tenisçi Togan Tokaç, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda ikinci turda
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçi Togan Tokaç, tek erkeklerde Çek Hynek Barton'u eleyerek ikinci tura yükseldi.

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçi Togan Tokaç, tek erkeklerde Çek Hynek Barton'u eleyerek ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, ilk turda Barton'u 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek ikinci tura çıkan Togan Tokaç, böylece kariyerinin ilk grand slam maçından galip ayrıldı.

Milli tenisçi Togan, ikinci turda dünya gençler 20 numarası Hong Konglu Coleman Wong ile karşılaşacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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