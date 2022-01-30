Milli tenisçi Süleyman Deniz İran'da ikinci oldu

Genç milli tenisçiler, İran'da düzenlenen turnuvalarda önemli başarı elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ITF Grade 4 turnuvasında, Ankara TOHM ve Enka Spor Kulübü sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy, set vermeden geldiği şampiyonluk maçında ABD'li rakibine 7-6, 3-6 ve 3-6 setlerle yenilerek turnuvada ikinci oldu.

Ayrıca İran'daki J4 Kish Island turnuvasında milli tenisçiler tüm kategorilerde ikicilik elde etti.

Sonuçlar şu şekilde:

Süleyman Deniz Gürsoy - Tek erkekler ikincisi

Nisan Can - Tek kızlar ikincisi

Melisa Uğur/Dorsa Cheraghi - Çift kızlar ikincisi

Ege Altaş/Baran Sivaslı - Çift erkekler ikincisi