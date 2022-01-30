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Milli tenisçi Süleyman Deniz İran'da ikinci oldu

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Milli tenisçi Süleyman Deniz İran'da ikinci oldu

Genç milli tenisçiler, İran'da düzenlenen turnuvalarda önemli başarı elde etti.

Genç milli tenisçiler, İran'da düzenlenen turnuvalarda önemli başarı elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ITF Grade 4 turnuvasında, Ankara TOHM ve Enka Spor Kulübü sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy, set vermeden geldiği şampiyonluk maçında ABD'li rakibine 7-6, 3-6 ve 3-6 setlerle yenilerek turnuvada ikinci oldu.

Ayrıca İran'daki J4 Kish Island turnuvasında milli tenisçiler tüm kategorilerde ikicilik elde etti.

Sonuçlar şu şekilde:

Süleyman Deniz Gürsoy - Tek erkekler ikincisi

Nisan Can - Tek kızlar ikincisi

Melisa Uğur/Dorsa Cheraghi - Çift kızlar ikincisi

Ege Altaş/Baran Sivaslı - Çift erkekler ikincisi

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Deniz Gürsoy, Tenis, Milli, İran, Spor, Haber

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