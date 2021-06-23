Milli tenisçi Pemra Özgen, Wimbledon elemelerine birinci turda veda etti
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Milli tenisçi Pemra Özgen, Wimbledon elemelerine birinci turda veda etti

Milli tenisçi Pemra Özgen, Wimbledon elemelerine birinci turda veda etti
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a elemelerin birinci turunda veda etti.

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a elemelerin birinci turunda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın elemelerinde tek kadınlarda Pemra Özgen, birinci turda korta çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu, Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'e 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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