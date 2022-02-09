Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de çeyrek finalde
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi.
Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi.
W25 Pro-Series Birmingham Turnuvası'nda ilk turda 2 numaralı seribaşı Gürcü Mariam Bolkvadze'yi 5-7, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra, ikinci turda Estonyalı Elena Malygina ile karşılaştı.
İlk seti 6-0 kaybeden milli tenisçi, diğer setleri 7-5 ve 6-4 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Pemra Özgen???????, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Talia Neilson Gatenby ile karşı karşıya gelecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor