Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık'a elemelerde veda etti
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Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık'a elemelerde veda etti

Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık'a elemelerde veda etti
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinde mücadele eden milli tenisçi Pemra Özgen, birinci turda elendi.

Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinde mücadele eden milli tenisçi Pemra Özgen, birinci turda elendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının tek kadınlar elemelerinde Pemra Özgen, ABD'li Grace Min ile karşılaştı.

Rakibine 6-3, 6-4 setlerle 2-0 kaybeden Pemra Özgen, turnuvaya elemelerin birinci turunda veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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