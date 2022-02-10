Milli tenisçi Pemra Özgen, Birmingham Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Pemra Özgen???????, W25 Pro-Series Birmingham Turnuvası çeyrek finalinde Büyük Britanyalı Talia Neilson Gatenby ile karşılaştı.
Müsabakayı 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 16 yaşındaki Gatenby, yarı finale yükseldi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor