Milli tenisçi Nesim Turan'ın hedefi Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk Açıklaması

08.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:16

Paralimpik masa tenisinde 2 kez dünya şampiyonu olan milli sporcu Nesim Turan, bu branşta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak, başarılarına bir yenisini daha katmayı hedefliyor.

Paralimpik Oyunları hazırlık kampı kapsamında Turan, Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı ile Trabzon Beşirli Spor Kompleksinde hazırlıklarını tamamladı.

Doğuştan bedensel engelli olan milli sporcu Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimine devam etmek için gittiği Ankara'da milli takım hocalarının oluşturduğu proje kapsamında 2007 yılında masa tenisi ile tanıştığını söyledi.

"Sosyal hayatıma çok fazla katkı sağladı"

Katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılar sayesinde Gazi Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirten Turan, masa tenisinin hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

Turan, masa tenisinin hayatını ve bakış açısını değiştirdiğini anlatarak, "O yıllarda engellilerin spor yaptığını bilmiyordum ama Galatasaray takımının tekerlekli sandalye basketbol takımını takip etmeye başladım. 'Bende basketbolda başarılı olabilirim' diye düşündüm. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek ve eğitimimi tamamlayabilmek için Ağrı'dan Ankara'ya geldim." dedi.

Ankara'da tekerlekli sandalye basketbol takımlarının o yıllarda çok az olduğu için masa tenisine yöneldiğini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Ferdi branşın benim için çok iyi olduğuna inandım. Masa tenisinde engellilerin kaderini değiştiren Abdullah Öztürk ile birlikte yaptığımız ilk derece olan dünya üçüncülüğü ile bakış açısı değişti ve 'başarabiliriz' duygusu oluştu. O günden sonra toplumda 'evet engelliler de yapabilir' diye bir düşünce oluştu. Ferdi olarak 2014 yılında Çin'de masa tenisinde dünya şampiyonu olmam, benim için ayrı bir gurur oldu. Çünkü Çinliler, masa tenisine çok önem veriyor. Adeta ata sporu olarak görüyorlar. İki kez dünya şampiyonu, 2 kez Avrupa üçüncülüğü, bir kez Avrupa ikinciliği kazandım. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda da bronz madalya elde ettim. 2014 ferdi dünya şampiyonluğum ise yine bir ilkti. Bu sporda en büyük gurur kaynağım ilkleri yaşamış olmam."

Turan, engellilerde dünya şampiyonalarının 4 yılda bir yapıldığını belirterek, kendisinin de iki kez art arda dünya şampiyonu olduğunu ifade etti.

Engellilerin spor yada sanatla ilgilenmesinin toplumdaki bakış açısını değiştireceğine inandığını vurgulayan Turan, "Eskiden olsaydı dışarıda birinin bana bakışı benim için çok önemli bir hal alabilirdi ama masa tenisiyle tanıştıktan sonra dünyaya açıldım ve belli bir kariyer elde ettikten sonra insanların bakışları beni çokta ilgilendirmiyor. Bu sporla birlikte kendimizi daha rahat ifade edebiliyoruz, maddi manevi bir kazanım elde ettik. Sosyal hayatıma çok fazla katkı sağladı. Bunu da engelli bireylerde sporun gücü olarak tanımlayabiliriz." diye konuştu.

Turan, insanların hayatta mutlu olmaları için bir çok sebebin olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Nefes almamız bile mutluluk sebebi. Özellikle hayata küsen engelli bireylerin ailelerinin, çocuklarını dışarıya çıkarmadıklarına tanıklık ediyoruz ama bu duygu ve düşüncelerden uzaklaşmalarının en güzel yanı spor ve sanattır. Evlatlarınızı spora ve sanata yönlendirirseniz, toplumda ne kadar güçlü bireyler olabileceğini hep birlikte görürüz."

Milli sporcu Turan, engellerini avantaj olarak gördüğünü söyleyerek, "Benim her bir elimde bir parmağım eksik. Toplumun gözünde parmaklarımın eksik olması farklı karşılanabilir ama benim için bu sporda büyük bir kazanç. Sporla değişen bakış açım, engelimi, avantaj haline dönüştürdü." dedi.

Turan, hedefinin bu yıl Tokyo'da düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları'nda hem ferdi hem de takım halinde altın madalya kazanmak olduğu vurgulayarak, "Çok çalışıyoruz, emek veriyoruz, bu sene çok yoğun ve yorucu bir sene olacak. İnşallah emeklerimizin karşılığında altın madalya alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA