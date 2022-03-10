Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te çeyrek finale çıktı
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İtalyan rakibi Bianca Turati'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İtalyan rakibi Bianca Turati'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.
Antalya'da düzenlenen turnuvada ilk turda İspanya'dan Georgina Garcia-Perez'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen İpek, ikinci turda İtalyan rakibiyle karşılaştı.
İpek Öz, Turati'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde İspanyol Rosa Vicens Mas'la karşılaşacak.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Erkan Tiryaki - Spor