Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finale yükseldi
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Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finale yükseldi

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta tek kadınlarda adını finale yazdırdı.

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta tek kadınlarda adını finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin ilk W25 finaline yükseldi.

Milli tenisçi finalde Chloe Paquet (Fransa)-Miriam Kolodziejova (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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