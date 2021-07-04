Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finalde kaybetti

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta ikinci oldu.

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta ikinci oldu.

Tek kadınlar yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 2-0 yenen İpek, finalde Fransız Chloe Paquet ile karşılaştı.

İpek, rakibine 6-4, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Milli tenisçi, çiftlerde de İtalyan partneri Nuria Brancaccio ile ikincilik elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar