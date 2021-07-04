Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finalde kaybetti
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Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finalde kaybetti

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finalde kaybetti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta ikinci oldu.

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta ikinci oldu.

Tek kadınlar yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 2-0 yenen İpek, finalde Fransız Chloe Paquet ile karşılaştı.

İpek, rakibine 6-4, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Milli tenisçi, çiftlerde de İtalyan partneri Nuria Brancaccio ile ikincilik elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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