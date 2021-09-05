Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı
Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'nin Collonge-Bellerive kentinde düzenlenen TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı.
Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'nin Collonge-Bellerive kentinde düzenlenen TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde milli tenisçi, 3 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'ya 2 saat 47 dakika sonunda 7-5, 1-6 ve 4-6'lık setlerle kaybederek turnuvayı ikinci bitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak