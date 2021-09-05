Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı
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Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı

Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'nin Collonge-Bellerive kentinde düzenlenen TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı.

Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'nin Collonge-Bellerive kentinde düzenlenen TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde milli tenisçi, 3 numaralı seribaşı Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'ya 2 saat 47 dakika sonunda 7-5, 1-6 ve 4-6'lık setlerle kaybederek turnuvayı ikinci bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Milli tenisçi İpek Öz, İsviçre'de TCCB Açık Turnuvası'nı ikinci tamamladı - Haberler Spor
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