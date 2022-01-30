Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da ikinci oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da düzenlenen W25 Rafa Nadal Academy World Tennis Tour'da ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İpek Öz, finalde ev sahibi ülkeden Yvonne Cavalle-Reimers'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek organizasyonu ikinci tamamladı.