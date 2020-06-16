Milli tenisçi Ergi Kırkın, Doğu Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı Milli tenisçi Ergi Kırkın, Doğu Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Doğu Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi ülkeden Goran Zivotic ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Ergi Kırkın, gruptaki ikinci maçında Bosna Hersek'ten Mirza Basic ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA