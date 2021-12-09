Milli tenisçi Cem İlkel, MTA Open'da çeyrek finalde

ANTALYA (AA) - Milli tenisçi Cem İlkel, MTA Open'da Rumen Filip Cristian Jianu'yu 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Jianu'yu 6-7, 6-4, 6-0'lık setlerle yenen Cem, çeyrek finalde Ukraynalı Oleg Prihodko ile eşleşti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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