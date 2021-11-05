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Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da yarı finalde

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da yarı finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında yarı finale yükseldi.

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cem, 5 numaralı seri başı Büyük Britanyalı Liam Broady'i 7-5, 3-6, 6-1 yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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