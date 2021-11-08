Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da ikinci oldu
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında ikinci oldu.
Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında ikinci oldu.
Sert zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Rus, Moldovalı, Büyük Britanyalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde karşılaştığı Macar raket Fabian Marozsan'ı 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda 7-6, 5-7, 6-4'lük setlerle geçerek, finale çıktı.
Milli tenisçi Cem İlkel, finalde karşılaştığı 18 yaşındaki 3 numaralı seribaşı Danimarkalı raket Holger Rune'ye 7-5 ve 7-6'lık setlerle yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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