Milli tenisçi Cem İlkel, Hindistan'da çeyrek finalde - Haberler
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Milli tenisçi Cem İlkel, Hindistan'da çeyrek finalde

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli tenisçi Cem İlkel, Hindistan'da çeyrek finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, Hindistan'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Bengaluru Open'da, tek erkekler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Milli tenisçi Cem İlkel, Hindistan'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Bengaluru Open'da, tek erkekler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikinci turda Rus Evgeny Donskoy'u 2-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Cem İlkel, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli tenisçi, çeyrek finalde yarın Fransız Alexandre Müller ile karşılaşacak.

Aynı turnuvada mücadele eden bir diğer milli sporcu Altuğ Çelikbilek ise ikinci turda Belçikalı Kimmer Coppejans'a yenilerek elendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Atp Challenger Turnuvası, Milli Tenisçi, Tenis, India, Spor, Haberler

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