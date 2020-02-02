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Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda şampiyon oldu.

02.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:16
Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'da şampiyon

Milli tenisçi Cem İlkel, 'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda şampiyon oldu.

24 yaşındaki Cem İlkel, toplam 46 bin avro ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nın finalinde Fransız Maxime Janvier ile karşı karşıya geldi.

5 numaralı seribaşı Janvier'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Cem İlkel, kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.

Milli tenisçi, Challenger seviyesinde ilk, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA
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