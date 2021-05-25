Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa Açık'a veda etti
Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros) mücadele eden Cem İlkel, birinci turda elendi.
Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros) mücadele eden Cem İlkel, birinci turda elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler elemelerinde, dünya 198 numarası Cem İlkel, dünya 162'ncisi Mısırlı Muhammed Safwat ile karşılaştı.
Bir saat 50 dakika süren karşılaşmayı 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden Cem İlkel, turnuvaya elemelerin birinci turunda veda etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu