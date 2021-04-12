Milli tenisçi Cem İlkel, Challenger Tour Split 2'de 2. tura yükseldi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Split 2'de ilk maçında Fransız rakibi Enzo Couacaud'u mağlup eden milli sporcu Cem İlkel, 2. tura yükseldi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Split 2'de ilk maçında Fransız rakibi Enzo Couacaud'u mağlup eden milli sporcu Cem İlkel, 2. tura yükseldi.
Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen turnuvadaki müsabakada Cem İlkel, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.
Milli tenisçinin bir üst turdaki rakibi Fransız Hugo Gaston ile Slovakya temsilcisi Lukas Klein maçının galibi olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge