Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi
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Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalma mücadelesi veren milli tenisçilerden Cem İlkel, elemelerde ikinci tura yükseldi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalma mücadelesi veren milli tenisçilerden Cem İlkel, elemelerde ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Cem İlkel, elemelerin ilk turunda dünya 158 numarası Alman Cedrik-Marcel Stebe ile karşılaştı.

Klasmanın 189. basamağında bulunan milli tenisçi, Stebe'yi 1 saat 41 dakikalık mücadele sonunda 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek elemelerde ikinci tura çıktı.

Cem İlkel'in elemelerin ikinci turundaki rakibi dünya eski 7 numarası İspanyol Fernando Verdasco oldu.

Çağa Büyükakçay, ABD Açık'a elemelerde veda etti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ABD Açık elemelerinin ilk turunda Japon Kurumi Nara'ya 4-6 ve 6-7'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

ABD Açık elemelerinde ilk kez korta çıkacak milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ise ilk tur mücadelesinde Avustralyalı Christopher O'Connell ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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