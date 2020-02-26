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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Katar'da çeyrek finalde

Milli sporcu Çağla Büyükakçay, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Katar Total Açık 2020'de çiftlerde çeyrek finale kaldı.

26.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:22
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Katar'da çeyrek finalde

Milli sporcu , Kadınlar Birliği (WTA) turnuvası Total Açık 2020'de çiftlerde çeyrek finale kaldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay ile Alman partneri Laura Siegemund, Katar'ın başkenti Doha'daki turnuvada 7 numaralı seribaşı Tayvanlı Hao-Ching Chan/Latisha Chan ikilisinin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Çağla-Siegemund ekibi, çeyrek finalde Çek Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çiftiyle karşılaşacak.

Milli tenisçi ile Alman partneri Siegemund, Premier seviye WTA turnuvasının ilk turunda eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Caroline Garcia'yı 2-0 yenmişti.

Kaynak: AA

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