Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de çeyrek finale yükseldi
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de çeyrek finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda çeyrek finale çıktı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda çeyrek finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, ilk turda Japon Nagi Hanatani'yi 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

İkinci turda da İtalyan Martina Di Giuseppe'yi 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli tenisçi, çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Rus Natalia Vikhlyantseva ile karşılaşacak.

Aynı turnuvada mücadele eden İpek Öz ise ikinci turda ev sahibi ülkeden Conny Perrin ile yaptığı karşılaşmayı kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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