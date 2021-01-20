Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeyrek finalde
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeyrek finalde

20.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:13
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeyrek finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen W25 Fujairah Open'da çeyrek finale yükseldi.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen W25 Fujairah Open'da çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda Gürcü Ekaterine Gorgodze'yi 2-1 yenen Çağla, ikinci turda Çinli Yue Yuan ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, çeyrek finale kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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