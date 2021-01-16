Milli tenisçi Ayla Aksu, Antalya'da çiftlerde ikinci
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Milli tenisçi Ayla Aksu, Antalya'da çiftlerde ikinci

16.01.2021 21:56 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:00
Milli tenisçi Ayla Aksu, Antalya'da çiftlerde ikinci

Milli tenisçi Ayla Aksu ve Bulgar partneri Ani Vangelo, Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya'da ikinci oldu.

Milli tenisçi Ayla Aksu ve Bulgar partneri Ani Vangelo, Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya'da ikinci oldu.

İlk turda 1 numaralı seri başı Julia Kimmelmann/Sofia Shapatava çiftini eleyerek turnuvaya başlayan Aksu/Vangelova ikilisi, çeyrek finalde Anane/Burdina tandemini yarı finalde ise İtalyan Arcidiacono/Zantedeschi ikilisini yenerek finale yükseldi.W15 Antalya'nın final karşılaşmasında Aksu/Vangelo çifti, 1 saat 22 dakika sonunda Pia Lovric/Adrienn Nagy çiftine 6-4, 7-5 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamladı.


Milli tenisçi Ayla Aksu, Antalya'da çiftlerde ikinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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