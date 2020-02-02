Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı

02.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:00

Atakan Karahan, Tenis Avrupa takviminin 14 yaşta en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Tarbes kentindeki turnuvada sırasıyla Ukraynalı, Bulgar, ABD'li ve Hırvat rakiplerini eleyen 2006 doğumlu Atakan, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ponomar'a 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup oldu.

Atakan, Les Petits As'ta 1 numaralı seribaşı olarak yarı final oynayan ilk Türk tenisçi unvanını elde etti.

Kaynak: AA