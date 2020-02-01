Milli tenisçi Atakan Karahan, Fransa'da yarı finale yükseldi

01.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:04

Milli tenisçi Atakan Karahan, Fransa'da düzenlenen ve Tenis Avrupa takviminin en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa klasmanının 14 yaş kategorisinde birinci olan Atakan Karahan, Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen Les Petits As'ta sırasıyla Ukrayna, Bulgaristan ve Amerikalı rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde, Hırvat rakibi Fran Rakonic'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçerek adını son dörde yazdırdı.

Atakan Karahan, Les Petits As'ta bir numaralı seribaşı olarak mücadele eden ilk Türk tenisçi unvanının da sahibi oldu. 14 yaşındaki milli tenisçi, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile karşılaşacak.

Kaynak: AA