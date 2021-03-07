Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'ten Rusya'da ikincilik
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'ten Rusya'da ikincilik

07.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:14
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'ten Rusya'da ikincilik

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te ikincilik elde etti.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Rusya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finalinde Belçikalı Zizou Bergs ile karşılaştı.

Elemelerden gelen Bergs, 123 dakika süren çekişmeli finalde Altuğ'u 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Rusya'daki ilk haftasında ikincilik elde eden Altuğ, haftaya da Grand Palace Championship'te mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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