Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Portekiz'de finalde

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Porto Open turnuvasında tek erkekler kategorisinde finale yükseldi.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Porto Open turnuvasında tek erkekler kategorisinde finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Porto kentindeki organizasyonda mücadele eden Altuğ, dünya eski 31 numarası Ukraynalı Sergiy Stakhovsky'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Kariyerinde ikinci kez ATP Challenger finaline yükselen milli tenisçi, yarın şampiyonluk maçında Fransız Quentin Halys ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar