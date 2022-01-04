Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Melbourne'de ana tabloya kalamadı - Haberler Spor
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Melbourne'de ana tabloya kalamadı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Melbourne'de ana tabloya kalamadı
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde final turu maçını kaybetti.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Melbourne Summer Set elemelerinde final turu maçını kaybetti.

Altuğ Çelikbilek, ATP 250 turnuvasının elemelerinde Litvanyalı Ricardas Berankis ile final turunda karşılaştı.

Elemelerin 6 numaralı seribaşı Berankis'e 7-5, 2-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilen milli tenisçi, ana tabloya kalamadı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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