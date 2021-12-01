Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İtalya'da çeyrek finale yükseldi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İtalya'da düzenlenen Citta' Di Forli' turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İtalya'da düzenlenen Citta' Di Forli' turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ Çelikbilek, Ukraynalı rakibi Vitaliy Sachko'yu 6-2, 6-4'lük setlerle yenerek çeyrek finalde mücadele etmek hakkı elde etti.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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