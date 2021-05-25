Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura kaldı
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura kaldı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura kaldı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros) mücadele eden Altuğ Çelikbilek, ikinci tura yükseldi.

Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros) mücadele eden Altuğ Çelikbilek, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasında kariyerinin ilk grand slam'e katılım mücadelesini veren dünya 238 numarası Altuğ, dünya 221'incisi Japon Tatsuma Ito ile karşılaştı.

İki saat 10 dakika süren karşılaşmayı 6-3, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanan 24 yaşındaki milli sporcu, elemelerde ikinci tura çıktı.

Altuğ Çelikbilek, bu turda, elemelerin 2 numaralı seribaşı tenisçisi Kolombiyalı Daniel Elahi Galan ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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