Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Challenger Tour Lugano'ya yarı finalde veda etti
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Challenger Tour Lugano'ya yarı finalde veda etti

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Challenger Tour Lugano'ya yarı finalde veda etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Lugano turnuvasında mücadele eden milli sporcu Altuğ Çelikbilek, yarı finalde elendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Lugano turnuvasında mücadele eden milli sporcu Altuğ Çelikbilek, yarı finalde elendi.

İsviçre'nin Lugano şehrinde 2010 yılından sonra ilk kez düzenlenen turnuvadaki karşılaşmanın yarı finalinde, tek erkekler dünya sıralamasının 273. basamağında yer alan Çelikbilek, dünya 389'uncusu Ukraynalı Vitaliy Sachko ile karşılaştı.

1 saat 9 dakika süren mücadelenin setlerini 7-5 ve 6-0 kazanan Sachko, Altuğ Çelikbilek'i 2-0 yenerek adını finale yazdıran taraf oldu.

23 yaşındaki Sachko, finalde İsviçreli Dominic Stephan Stricker ile yarın karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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