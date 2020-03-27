SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Milli tekvandoculardan "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı - Spor
Koronavirüs, Metin Şahin, Türkiye, Spor

Milli tekvandoculardan "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladıkları videolarla "evde kal ama harekesiz kalma" çağrısında bulundu.

27.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:45
Milli tekvandoculardan

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladıkları videolarla "evde kal ama harekesiz kalma" çağrısında bulundu.

Başkan Şahin, dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Koronavirüs sebebiyle bütün dünya karantina altında. Devletimiz de bu zor süreci atlatmak için var gücüyle çalışıyor. Bizler de hem kendimizin sağlığı hem de toplumun sağlığı için evde kalarak bu sürece destek vermeliyiz. Özellikle evde sporumuzu yapıp, sporun yanında kitap okuyarak kültür ve sanat faaliyeleri, bilhassa müzikle uğraşarak bu zamanı verimli bir şekilde kullanmalıyız. Evde kal, sağlıkla kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular Emre Kutalmış Ateşli, Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Rukiye Yıldırım ile Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül de videolu mesajlarında "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

PSG'den sağlık çalışanlarına dev yardım Spor
PSG'den sağlık çalışanlarına dev yardım
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı Spor
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama Spor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Bir dönem Süper Lig'de de oynayan Hollandalı futbolcu Drenthe dizi oyuncusu oldu
Bir dönem Süper Lig'de de oynayan Hollandalı futbolcu Drenthe dizi oyuncusu oldu
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Basketbolcu Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Polis Milli Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Milli tekvandoculardan "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 14:45:29. #1.14#
title