MİLLİ KARATECİLERDEN 10 MADALYA! Dünya İşitme Engelliler Karate Şampiyonası 19-24 Kasım 2021 tarihleri arasında İran Tahran'da düzenlendi. Millilerimiz bu sabah 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz toplam 10 madalya ile yurda döndüler. Sabri KIROĞLU - Erkek Ferdi Kata - ŞampiyonFatih ÇİÇEK, Sabri KIROĞLU, Burak Mert CAN - Erkek Kata Takım - ŞampiyonBurak Mert CAN - Kumite -67 kg - 2. Zeynep ERDOĞAN - Kumite +68 kg - 2. Mehmet ŞAHİN - Kumite +84 kg - 2. Sinem ÖZKAN - Kumite -61 kg - 3. Gamze KERESTECİ - Kumite +68 kg- 3. Zeliha IŞIK, Sena Saime SÖNMEZ, Sinem ÖZKAN - Kadınlar Takım Kata - 3. Dilara CEBE, Firdevs AYDIN, Kader IŞIK, Zeynep ERDOĞAN, Melek ÖZKAYA -Kadınlar Takım Kumite - 3. Yunus AVCI, Osman Emre KULA, Emirhan GÜRSOY, Halil İbrahim DEMİR, Fatih AKBULUT, Abdullah ATAŞ, Volkan KARDEŞLER - Erkekler Takım Kumite - 3. Bunu beğen Açıklaması

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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