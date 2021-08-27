Milli tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu
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Milli tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu

Milli tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen Taekwondo Championships 2021'de milli takım adına mücadele eden Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocularından Hayrunnisa Gürbüz ve Aleyna Şenyurt tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldular.

Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen Taekwondo Championships 2021'de milli takım adına mücadele eden Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocularından Hayrunnisa Gürbüz ve Aleyna Şenyurt tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldular.

Türk Telekom, pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeyi sürdürüyor. 24-27 Ağustos tarihleri arasında Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen Taekwondo Championships'te 3 Türk Telekom sporcusu kıyasıya mücadele etti. Toplamda 25 ülkeden 600 sporcunun katıldığı turnuvada, tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz önemli bir başarıya imza attı. 37 kilogram yıldızlar kategorisinde mücadele eden Gürbüz, tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu ve bu kategoride altın madalyayı almaya hak kazandı.

Bir diğer önemli başarıya ise Aleyna Şenyurt imza attı. Şenyurt, 39 ülkeden 700 sporcunun katıldığı 49 kilogram Ümitler Kategorisi'nde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Türk Telekom amatör sporcusu tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu ise 58 kilogramda beşinci oldu. Şirket; basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.

(İHA)

Milli tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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