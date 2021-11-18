Milli tekvandocular Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak - Haberler Spor
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Milli tekvandocular Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Milli tekvandocular Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Birçok yaş kategorisinde Portekiz'de gerçekleştirilecek Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda milli tekvandocular mücadele edecek.

Birçok yaş kategorisinde Portekiz'de gerçekleştirilecek Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda milli tekvandocular mücadele edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ???????Seixal'de yarın başlayacak ve 21 Kasım Pazar günü sona erecek şampiyonada, Türkiye'yi 34 disiplinde 26'sı erkek, 23'ü kadın olmak üzere 49 milli sporcu temsil edecek.

Son 3 şampiyonada takım halinde birinci olan Türkiye, tatamideki unvanını Portekiz'de de korumaya çalışacak.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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