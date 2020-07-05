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Milli tekvandocu Şenizcan Aras 2024'teki olimpiyatlara odaklandı

Mersin'de, heves ederek başladığı tekvando sporunda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan kadın sporcu Şenizcan Aras, 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilmek için kota almayı hedefliyor.

05.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:23

Mersin'de, heves ederek başladığı tekvando sporunda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan kadın sporcu Şenizcan Aras, 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilmek için kota almayı hedefliyor.

İlkokul yıllarında derslerinde anlatılan tekvando sporundan etkilenerek ailesinin onayıyla 2012 yılında 9 yaşındayken antrenmanlara başlayan Aras, 3 yıl aradan sonra Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'na katılarak 33 kiloda altın madalya alarak kariyerindeki ilk başarısını elde etti.

Türkiye'deki bu başarısının ardından 2016'da katılmaya hak kazandığı Romanya'daki Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ter döken Aras, 41 kiloda üçüncülüğe uzanarak, ilk uluslararası madalyasını kazandı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yarışmaya devam eden Aras, elde ettiği başarılarla madalya sayısını arttırdı.

Aras, geçen yıl Konya'da organize edilen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalyanın sahibi olarak spor otoritelerinin dikkatlerini çekti.

Aynı yıl Bulgirastan'da düzenlenen 21. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Aras, 52 kiloda ikincilik başarısı elde etti.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmanın hayalini kurmaya başlayan 17 yaşındaki Aras, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

"Bir kadın olarak bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici"

Şenizcan Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8. yılını geride bıraktığı tekvando kariyerine milli sporcu olarak devam ettiğini söyledi.

Henüz 9 yaşındayken ailesinin de desteğiyle birlikte tekvando yapmaya başladığın belirten Aras, "Hocamız okulları gezip tekvando sporunu tanıtıp broşür dağıtıyordu. Salona ilk kez gelip izlediğimde küçük çocuklara oyunla öğrettikleri için bilinç altıma yerleşti ve eğlendim. Küçükken eğlenmek ve oyun oynamak için gelirdim ama büyüyünce kafamda bir şeyler oturdu ve hedefler doğrultusunda ilerlemeye başladım." diye konuştu.

Aras, kendisine yol gösteren büyüklerinin elde ettiği başarıları hedefleyerek yolculuğuna devam ettiğini dile getirerek, azimle çalıştığı tekvando branşında bir çok ulusal ve uluslararası başarıya ulaştığını ifade etti.

Uluslararası organizasyonlarda kazandığı madalyaların hayatında özel bir yeri olduğunu anlatan Aras, şöyle devam etti:

"Bir kadın olarak bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici. Derece yaptığımızda arkamızda sadece bir tane madalya görünüyor ama acı çektiğimiz, sakatlandığımız, ağladığımız ve eğlendiğimiz birçok an var. Madalya kazandığımda davulla karşılandım. Otobüsten indiğimde neye uğradığımı şaşırmıştım. Belime bayrak asmışlardı. O an çok duygulandırıcı ve güzeldi. Evimin önüne gittiğimizde çevredekilerin beni görmeleri ve tanımları çok güzeldi. Herkes umarım bir gün bir spora başlar ve çok güzel başarılar elde eder."

"Bir sporcunun zirvesi olimpiyat şampiyonluğudur"

Aras, hayatının en unutulmaz anlarını tekvando sporuyla tanıştıktan sonra yaşamaya başladığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Antrenmanda ter dökmeyen ringde kan döker' diye bir söz var. Çok ter döktüm, çok emek verdim. İlerde de bu emeklerimin karşılığını alacağıma inanıyorum. Önümde 2024 Olimpiyatları var. 4 yıl boyunca uluslararası organizasyonlar katılıp bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Burada toplayacağım puanlar olimpiyatlar yolunda bana çok yardımcı olacak. Toplayacağım puanlarla olimpiyat sıralamasına girip, ülkemizi temsil etmek istiyorum. Bir sporcunun zirvesi olimpiyat şampiyonluğudur. Bunu bir kez değil, birkaç kez yapmak istiyorum. O heyecanı sürekli tatmak istiyorum.

Milli tekvandocu Şenizcan Aras 2024'teki olimpiyatlara odaklandı

Kaynak: AA

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