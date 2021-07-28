Milli tekvandocu Nur Tatar: Çektiğimiz sıkıntılar canımızı çok yaktı
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Milli tekvandocu Nur Tatar: Çektiğimiz sıkıntılar canımızı çok yaktı

Milli tekvandocu Nur Tatar: Çektiğimiz sıkıntılar canımızı çok yaktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İki olimpiyat madalyalı milli tekvandocu Nur Tatar, Tokyo Olimpiyatları sürecinde yaşadığı sıkıntıları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile anlattı.

İki olimpiyat madalyalı milli tekvandocu Nur Tatar, Tokyo Olimpiyatları sürecinde yaşadığı sıkıntıları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile anlattı. 

Nur Tatar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:  "5 yıl bekledik. Bir çok durumla karşı karşıya kaldık. Düştük ama kalktık. Çalıştık ama beklemek zorunda kaldık. Sabrettik ama acele etmemiz gerekti. Güldük ama çokta ağladık. Sağlamdık ama çektiğimiz sakatlıklar çok canımızı yaktı. Sizlerin gördüğü sadece kameranın gösterdiği açıydı, bir de kamera arkasında beler yaşadık tabii kimse bilmiyordu. İki Olimpiyatta üst üste madalya alarak tarih yazdım. Şimdi ise rekor olması için bu yola çıkmıştım. Ama bu yolda yaşadıklarım çok zor ve atlatması güç oldu benim için. Son 7 ay içerisinde 3 ağır sakatlık geçirdim. en sonuncusu olimpiyata 3 hafta kala oldu. Sol arka bacağımda ikinci derece yırtık ve 8 cm ödem oldu. Onca emek onca antrenman onca bekleyiş kayıp gidecek miydi. Orada mücadele edemeyecek miyim diye 3 haftayı neredeyse ağlayarak geçirdim. Ama sizler beni dimdik yürüyerek maça çıkarken gördünüz. Ben ne olursa olsun tüm mücadelemi vermeye çalıştım. Ben ülkem için bayrağım için ne olursa olsun sevdiklerim ve beni sevenler için oraya çıktım. Dualarını esirgemeyen beni asla yalnız bırakmayan tüm sevdiklerim ve sevenlerime sonsunuz teşekkür ederim." 

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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