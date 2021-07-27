Milli tekvandocu Nafia Kuş'un olimpiyat üzüntüsü Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli tekvandocu Nafia Kuş'un olimpiyat üzüntüsü Açıklaması

Milli tekvandocu Nafia Kuş'un olimpiyat üzüntüsü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda +67 kiloda ilk turda elenen milli tekvandocu Nafia Kuş, 5 yıllık emeği madalyaya dönüştüremediğini, bunda organizasyona kısa süre kala yaşadığı sakatlığın büyük etkisi olduğunu belirtti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda +67 kiloda ilk turda elenen milli tekvandocu Nafia Kuş, 5 yıllık emeği madalyaya dönüştüremediğini, bunda organizasyona kısa süre kala yaşadığı sakatlığın büyük etkisi olduğunu belirtti.

Olimpiyatın dördüncü gününde tatamiye çıkan ve son 16 turunda Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero'ya altın puanla yenilen Nafia, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo 2020'ye 5 yıldır hazırlandığını aktaran 26 yaşındaki tekvandocu, "Küçük bir kız çocuğu olarak 9 yaşında tatamiye ayak bastığım ilk günden beri hayalini kurduğum olimpiyatlarda yarıştım bugün. Sonuç bildiğiniz üzere istediğimiz gibi olmadı. 5 yıldır verilen emek, dökülen gözyaşı, akıttığım ter ve yaptığım fedakarlıklar anı, ölümsüzleştirecek bir madalyaya dönüşemedi. Üstelik kilomun favori isimlerindendim." ifadelerini kullandı.

Oyunlara kısa süre kala yaşadığı sakatlığa değinen Nafia, şunları kaybetti:

"Olimpiyatlara 56 gün kala hamstring kasımın kopmasıyla büyük bir talihsizlik yaşadım. Ameliyat bile olacak vaktim yoktu. Ancak başka bir yolla toparlanma şansım az da olsa vardı. Ben yine pes etmedim. İçimdeki al bayrağımızı göndere çekme, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletme isteği ve hırsıyla günlerimi geçirdim. Sabah 08.00'de başlayan tedavi, akşam 18.00'e kadar süren egzersizlerle olimpiyatlara hazırlanmaya çalıştım. Bugüne kadar da ağrılarıma rağmen içimdeki umudumu sizlerin destek mesajlarıyla daha da güçlendirdim ve tatamiye çıktım. Maçın her dakikasından zevk aldım. Çünkü sevdiğim, aşık olduğum işi yapıyordum ve çok özel 16 sporcuyla bir aradaydım. Ancak kaderin önüne geçemedim."

Gelecek olimpiyatlarda altın madalya alacağına inandığını aktaran milli sporcu, "Yine yeniden kaldığım yerden devam edeceğim. Daha gidilecek çok uzun bir yol, kazanılacak çok altın madalya var. Sporculuk kariyerimi sonlandırdığımda boynumda bir olimpiyat altın madalyası olacağından yana hiç şüphem yok. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda görüşürüz." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Can Bartu Eda Erdem Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli tekvandocu Nafia Kuş'un olimpiyat üzüntüsü Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:03:19. #1.14#

title