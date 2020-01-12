Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu
İlbank Spor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman'ı kadrosuna kattı.
12.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:02
İlbank Spor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman'ı kadrosuna kattı.
İrem, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni sezonda İlbank Spor Kulübü adına mücadele edeceğini belirtti.
İlbank'tan yapılan açıklamada ise "İlbank Spor Kulübü altyapısında yetişen dünya şampiyonu İrem Yaman yuvaya geri döndü." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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