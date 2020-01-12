Haberler » Spor » Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu - Spor

Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

İlbank Spor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman'ı kadrosuna kattı.

12.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:02
Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

İlbank Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu 'ı kadrosuna kattı.

İrem, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni sezonda İlbank Spor Kulübü adına mücadele edeceğini belirtti.

İlbank'tan yapılan açıklamada ise "İlbank Spor Kulübü altyapısında yetişen dünya şampiyonu İrem Yaman yuvaya geri döndü." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler