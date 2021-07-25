Milli tekvandocu Hatice Kübra, Tokyo 2020'de kazandığı bronz madalyanın mutluluğunu yaşıyor Açıklaması
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Milli tekvandocu Hatice Kübra, Tokyo 2020'de kazandığı bronz madalyanın mutluluğunu yaşıyor Açıklaması

Milli tekvandocu Hatice Kübra, Tokyo 2020'de kazandığı bronz madalyanın mutluluğunu yaşıyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kürsüye çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kürsüye çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan milli tekvandocu, Makuhari Messe A Salonu'nda yapılan karşılaşmaların ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Olimpiyat öncesinde kendisine güvendiğini aktaran Hatice Kübra, "Çok mutluyum ama gönül istedi ki altın madalya kazanayım. Bunu çok istiyordum, başarabileceğimi de biliyordum. Ancak nasibimizde bronz madalya almak varmış." diye konuştu.

Çeyrek finalde mağlup olduktan sonra tereddüde kapıldığını dile getiren milli tekvandocu, "Ancak sonrasında toparlamayı bildim. Arka arkaya 2 maç kazanarak bronz madalyayı aldım. Bizi telefonla arayıp başarı dileklerini ve tebriklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi burada destekleyen Gençlik ve Spor Bakanımız, Federasyon Başkanımız, antrenörlerime, Bursa Büyükşehir Belediyesine, aileme, sevdiklerime ve destekleyip dua eden herkese teşekkür ederim. İnşallah 2024'te altın madalya gelecek." ifadelerini kullandı.

"Buraya gelmeden önce 'İnşallah o ringde Türk bayrağı ile tur atabilirim.' diye dua ediyordum." diyen olimpiyat üçüncüsü milli sporcu, "Altın madalya olmasını istiyordum. Demek ki Türk bayrağı ile tur atmak bronz madalya için nasipmiş. Duygularımı tarif edemiyorum. Olimpiyatlar sporun zirvesi ve her sporcunun hayali burada olmak. Ben buradaydım ve madalyayla bitirebildim. Her şey aslında yeni başlıyor. Çalışmalara devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
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Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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